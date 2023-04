De haan van Karbala

Daarom Te veel verhalen over Vitesse? Ja, klopt maar het is onvermijde­lijk, er gebeurt van alles bij die club

Bijna dagelijks schreven we de afgelopen weken over Vitesse. En dat zal de komende weken niet anders zijn. De club verkeert zowel sportief, bestuurlijk als financieel in de problemen. En ook het verleden van de Arnhemse voetbalclub blijkt niet geheel smetteloos: deze week kwam The Guardian met het nieuws dat de puissant rijke Roman Abramovitsj in 2010 in het geheim de overname van Vitesse financierde.