De muziekrecensie: is die nog van deze tijd?

column thomas verbogt In een gesprek kun je een gedachte­wis­se­ling véél beter afronden

Veel zie ik verkeerd, maar als je dat beseft heb je er zelf in ieder geval minder last van. Donderdag vond ik het wat veel, al dat gedebatteer over het mobieltje van de premier, het gepraat erover in praatprogramma’s. Het lukt hem maar niet oprecht over te komen.

20 mei