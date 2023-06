Een uitje voor ouderen en geslaagden vieren feest

Column Ik probeer echt weergaloos sociaal te zijn

Met mooi weer worden we zichtbaarder, onze kleine wereld vult zich met veel meer lichte ruimte. Als kind had ik daar al last van. Mijn moeder of een andere volwassene aan wie ik was toevertrouwd zei vrolijk: ,,Met dit weer blijf je toch niet binnen. Ga lekker buiten spelen.”