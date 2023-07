Groep natuurgidsen van het IVN geslaagd voor de cursus en teamgenoten helikoptervlucht voor zieke voetballer van DVOV

column Soms kan het handig zijn ergens op voorbereid te zijn

Dat het vorig jaar een paar keer erg warm was, kan ik me niet meer herinneren. Gisterochtend hoorde ik op de radio een man met zeer Brabantse tongval klagen dat hij vorig jaar met een natte handdoek om zijn nek gordijnrails stond te bevestigen. Ik spitste mijn oren: waar ging dit over?