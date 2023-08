Grote suikerspin en historische optocht in klederdracht

Column Sommige mensen geven meedogen­loos te kennen alles zelf wel uit te maken

Er zijn mensen die zich nauwelijks van een wereld buiten hen om bewust lijken te zijn. Waarschijnlijk willen ze dat ook niet en hebben ze hun handen vol aan zichzelf. We zien ze lopen op straat met oortjes in, hun blik strak gevestigd op het mobieltje. We kennen de harde telefoongesprekken in bijvoorbeeld het openbaar vervoer.