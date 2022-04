Wanneer we na afloop even nakaarten, vertel ik dat ik zes harten in mijn hand had. ‘Welnee’, zegt ze, ‘je had er vijf’. Kijk, dan kun je bridgen! Ja, ze is 96 en als ik een ding zeker weet, dan is het dat oud worden dan wel gewenst is, maar niet gemakkelijk. Veel in haar lichaam doet het niet meer, of op halve kracht, of af en toe. Behalve dat hoofd dan. Dat hoofd is goed.