In de schuur worstelde ik telkens weer met mijn keuzes

gastschrijversDe krant even uit de brievenbus gehaald en op tafel neergelegd. Zo, die lees ik straks wel. Eerst doen wat ik me voorgenomen heb: de schuur opruimen, dan de krant lezen met een bakkie koffie.

Het is een klusje van niks, maar ik doe het om keuzes te maken in wat bruikbaar is. Vol goede moed heb ik de schuurdeur geopend. En, aha, de bezemstelen die ik bewaar als er een nieuwe bezem nodig is, kom ik tegen.

Toch jammer om weg te gooien, dus even apart zetten. Hé, en dat bakje met oude schroeven en spijkers. Die laat ik ook maar even staan, want je weet nooit. Je zult maar net een schroefje nodig hebben. Goh, en daar liggen nog een paar oude schaatsen. Ik wist niet dat ik die nog had. Toch maar even wegleggen, want ik heb er leuke herinneringen aan.

En zo worstelde ik telkens weer met mijn keuzes. Telkens weer kwam ik niet verder dan: jammer, ligt niet in de weg. Of: je weet niet, misschien heb ik het nog een keer nodig. En zo na een uur met het bekijken van, in mijn ogen, nog goede fietsenbanden en 75 wattgloeilampen die nog goed branden heb ik alles maar weer op dezelfde plek neergelegd.

Alleen de oude broodtrommel die een beetje doelloos in de keuken stond sinds ik gestopt ben met werken, heeft nu een plekje gekregen in de schuur. Het zit nu vol met pluggen. Klusje twee is aan de beurt: de krant lezen voor de ontspanning. En tussendoor toch even denken aan die broodtrommel, omdat die zijn plaats in de schuur zal behouden voor iets wat nu voorbij is.

Harrie Schröder uit Doetinchem