In gebarentaal bedankte ik de meiden in de trein voor het advies

Daarom Vrouw ‘verdringen’, ‘bestormen’ en ‘plegen een coup’. Hoe woorden gelezen kunnen worden

Dat er om de zoveel tijd ‘ophef’ op sociale media is om een kop boven een artikel van De Gelderlander, is niks nieuws onder de zon. Lezers snellen vaak een kop, niet het artikel, en reageren dan in een opwelling. Met al die lange tenen rekening houden, daar is geen beginnen aan.

27 maart