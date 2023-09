‘Johan Derksen waant zich onaantastbaar’

Column Gelukkig zijn Boer en ik geen aangehark­te types en hebben we geen smetvrees

Het is een goed kerkuilenjaar, na twee dramatische jaren. In 2020 ringden Boer en zijn baas van de uilenwerkgroep 150 kerkuilen. Door de hevige sneeuwval in 2021 sneuvelden er heel veel. In 2022 was er weinig muizenaanbod en ringden ze maar 22 jonge uilen.