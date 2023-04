Kinderen die alleen naar school lopen, zijn een uitzondering

column Ik heb een troef: ik sta nog ingeschre­ven als katholiek, dus carnaval zit in mijn dna

Zondag bewonderden we de carnavalsoptocht in ’s-Heerenberg. Het was druk, ook met Duitsers: mensen hadden er na de coronajaren duidelijk zin in. Hoe leuk kijken ook is: ooit wil ik er echt bijhoren met carnaval.