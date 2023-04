Laat je kind altijd meehelpen

brief van de week ‘Wat ze bij Forum vergeten, is dat onkruid een verrijking van je tuin kan zijn’

Helaas was ik niet uitgenodigd op het regenboogdebat dat vrijdag plaatsvond in Ede. Daar zou, als het aan Forum Voor Democratie ligt, gedebatteerd worden over het uitroeien van onkruid. Althans, zo wordt de ‘ideologie’ rond LHTB (een afkorting van de Engelse woorden lesbian, gay, bisexual en transgender) door FVD gezien, las ik in deze krant van 22 feb.