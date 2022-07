Liefde voor je werk, lees je ook af van het werk zelf

column Het rapport voor een andere landbouw ligt al twintig jaar in een diepe la

In 2001 was er de commissie Wijffels. Die boog zich op verzoek van de regering over de toekomst van de landbouw, met name de veeteelt. Een herontwerp noemde Wijffels dat. ‘De denkgroep meent dat het herontwerp in 2010 (!) moet hebben geleid tot de volgende kenmerken’, herlas ik op de dag van het boerenprotest.

25 juni