Meerdere teams Bemmel zijn kampioen, wandelaars samen in Hemmen

Onder Ons Jan Hilgers Penning voor Edese zaalvoet­bal­lers en jonge onderne­mers uit Ede in de prijzen

Heb je iemand in het zonnetje gezet, ben je met je vereniging op stap of is je team kampioen geworden? Laat het onze lezers weten en kom met je foto op deze website. Mail naar onderons@gelderlander.nl.