Museumboerderij als tearoom en sponsorloop voor cliniclowns

Lezersbrieven De column van Thomas Verbogt is altijd herkenbaar, helemaal op deze dag

In de ochtend aan de koffie met De Gelderlander lees ik als eerste de column van Thomas Verbogt. Genoten van koffie en column. Altijd herkenbaar omdat die aansluit bij de beleving van de dag. Helemaal laatst, want na het lezen van de kassamedewerker bij de Jumbo in zijn column ging ik even bij AH naar de snelkassa omdat ik weinig nodig had. Dom, zo sleurde ik toch weer met acht stuks naar de snelkassa. Gelukt.