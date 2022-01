Noemen we wel of niet de naam van het dodelijke slachtoffer? Elke keer maken we die afweging

daaromElke keer weer als er ergens in het verspreidingsgebied van De Gelderlander een dodelijk ongeval gebeurt of iemand sterft door een brand of misdrijf, stellen we onszelf op de redactie steeds dezelfde vragen. Wat weten we en wat is relevant? Wat brengen we naar buiten? Maar vooral: wat is gepast?