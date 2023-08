Ongevallen met de e-bike: ‘Beter mét helm op de fiets dan zónder in de kist’

Column Gelukkig wordt deze tijd ooit ook gewoon die goeie ouwe tijd

Vorige week stonden we, mijn man en ik, in de Romito omdat de kabel van de stofzuiger een kink had. Toen we de stofzuiger ophaalden en daarna een koffie dronken bij Frowijn, zeiden we tegen elkaar dat zulke winkels niet meer gemaakt worden.