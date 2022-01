Op ‘stikstof en natuur’ heeft de afgelopen twintig jaar Pipo de Clown geregeerd

Gastschrijvers Het is werkelijk of ik op vakantie ben in mijn eigen stad Nijmegen

Wat ik alleen al zo heerlijk vind aan een stilte wandeling, die het Zelfregiecentrum organiseert, is dat vooraf al de mooiste paadjes en weggetjes zijn uitgezocht. Deze weken wandelden we langs de Waal, de Bison Baai, de Hortus, of in het prachtige park Brakkenstein, het Goffert Park of in het bos van Heumensoord.

