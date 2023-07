‘Openluchtmis’ wordt in kerk gehouden in Doornenburg en Nel de Kromme zwemt al dertig jaar de Gendtse zwemvierdaagse

column Met de monarchie heb ik niet veel, maar de toespraak van de koning zaterdag was de beste die hij ooit hield

Met de monarchie heb ik niet veel, maar afgelopen weekend maakten we de kracht ervan mee, zaterdag, de toespraak van de koning. De beste die hij ooit hield, hoewel die op 4 mei 2020 ook niet mis was, toen hij zich uitliet over de rol van Wilhelmina tijdens de oorlog. Maar zaterdag was het meer en anders.