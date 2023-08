Ouderen kwetsbaar op een e-bike? Draag gewoon een helm

column Bij de autogarage schudde een deskundige langdurig het hoofd

Rubberen matje had ik al lang moeten vervangen. Zo’n matje dat voor in de auto ligt, begint onder de stoel, eindigt voor de pedalen, al een klein jaar kapot, versleten, gescheurd. Ineens bleef ik in zo’n scheur haken, terwijl ik de auto aan het parkeren was.