(Roze) Vierdaagse en kermis in Druten

Gastschrijvers Niet te filmen

Onverdraagzaamheid en korte lontjes, onze samenleving barst er tegenwoordig van. Er hoeft er maar iets onbenulligs te gebeuren of de vlam slaat in de pan en je hoeft maar iets onwelgevalligs te doen of te zeggen of je krijgt de wind van voren. Je zou haast terugdeinzen voor een discussie met een andersdenkende.