Scoutingdag en een open dag in de pluktuin

Gastschrijvers Boos!

Een blonde krullenbol, duidelijk geen VVD- of D66-type, was boos. Heel kwaad op me. Als handtamme motorrijder heb ik dat soort vrouwen wel vaker boos horen zijn over milieu en lawaai. Een druppel olie onder mijn motor was ooit ook al een steen des aanstoots.