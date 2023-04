Techniek achter achtbanen en The Wednesdays in Doornroosje

GASTSCHRIJVERS ‘Wat vind je van mijn tuin?’, vroeg hij. Ik keek toen even ongeïnte­res­seerd als mijn dochter nu

‘Kijk eens hoe mooi de tulpen erbij staan!’ We staan op het punt te gaan fietsen, maar ik wijs nog even in de richting van het heuveltje in onze tuin. Daar bloeien rode, gele en witte tulpen uitbundig in de frisse lentezon. Mijn puberdochter kijkt, laat de aanblik even bezinken, haalt kort haar schouders op en zegt dan, zonder overtuiging: ,,Mooi”.