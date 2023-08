Tielse Maluku Oldstars met beker naar huis en bloemen voor gouden paar Van Duijn-Van der Garde

column Als de dag van gisteren herinner ik me mijn rijlessen. Niks 3000 euro, viervoudi­ge ervan. Minstens

Het kunnen kleine dingen zijn die erin hakken. Maar ja, wat is klein? Ik lees dat een rijbewijs meer dan 3000 euro kost. Twee jaar geleden was dat minder, 600 om precies te zijn, dus 2400 euro. En of het nog niet genoeg is, staat er ook nog bij dat kandidaten 43 lesuren nodig hebben.