Tuimelen

GastschrijversIn 1953 verhuisden wij van de Amsteldijk in Amsterdam naar de Watertorenweg in Egmond aan Zee. We kenden het dorp goed, want vanaf 1947 was dat onze vakantiebestemming. Het huis aan de Watertorenweg lag in een duinpan; zo’n grote tuin hadden we nog nooit gezien.