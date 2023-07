Vakantietijd? Meer zomerse tinten in de krant en het nieuws blijven we gewoon verslaan

Column Mijn ouders vielen in de prijzen dankzij Lezers helpen lezers

Het is mijn favoriete rubriek in de krant: Lezers helpen lezers. Elke dag spel ik de oproepjes in de hoop dat iemand iets zoekt wat ik toevallig heb. Het zou helpen tegen mijn gevoel van nutteloosheid dat zich van me meester heeft gemaakt sinds ik geen kind meer hoef te verzorgen.