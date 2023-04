Volleybalsters ACE'19 vieren titel en preses Oudheidkundige Vereniging Didam neemt afscheid

Gastschrijvers Maartje

Oom Arend en Maartje hadden al drie jaar stevige verkering. Beiden waren de 80 al ruim gepasseerd - oom Arend was zelfs al 90 - toen ze elkaar leerden kennen. Aanvankelijk zou dat tijdens een dienst in de Vrijzinnig Hervormde Kerk zijn geweest maar later bleek de ontmoeting te hebben plaatsgevonden op een braderie in het dorp.