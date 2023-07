Voorbereidingen voor dorpsfeest Velp en oud-studenten van kweekschool in Arnhem komen na zestig jaar nog steeds bijeen voor jaarlijkse reünie

Gastschrijvers Knikkebol­len

We hebben er door corona jaren op moeten wachten, maar in mei zijn we dan eindelijk naar Puglia in Italië geweest. Tot op het laatst toch nog spannend, want we zouden vliegen met Transavia, de vliegmaatschappij die tegenwoordig vaker niet dan wel lijkt te vliegen. Maar wij hadden geluk: zonder problemen bereikten we Bari in Puglia.