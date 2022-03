Vrouw ‘verdringen’, ‘bestormen’ en ‘plegen een coup’. Hoe woorden gelezen kunnen worden

gastschrijvers Robbedoes zwaait kwispelend met zijn staart ‘tot ziens’

Ik heb hulp nodig. In de omgang met honden ben ik een wrak. Ik erger me aan alles. Kan er niks aan doen. Gaat vanzelf. Maak me boos over de vele poep op de stoep. Over de nonchalance van het baasje die een reusachtige drol voor de deur van mijn buurman laat liggen.

26 februari