Waar ligt de grens? Bij lul? Bij gladjanus?

column De films van Woody Allen zien er fantas­tisch uit, tot in de kleinste details

Hoewel ik vind dat we moeten uitkijken met woorden als ‘beleving’, vind ik ‘bioscoopervaring’ best kunnen. Met ‘bioscoopbeleving’ zou ik moeite hebben, wat komt doordat ik het gevoel heb dat veel te veel een beleving moet zijn, omdat het anders niks is.

21 september