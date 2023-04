Wat is toch de kick van de autobranden?

Gastschrijvers Laat je kind altijd meehelpen

Jopie was in hetzelfde jaar geboren als onze dochter en we woonden destijds op een gezellig hofje in het dorp Ulft in de Achterhoek. Jopie, die twee huizen verderop woonde, speelde vanaf dat hij lopen kon met onze dochter en was meer bij ons dan bij zijn ouders.