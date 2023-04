Wim Wentink viert 80ste verjaardag met volleybalmaatjes en DRU-vrijwilligers hebben topavond met Karin Bloemen

column Er werd telkens opnieuw een Marialied gezongen, blij en hard

Als kind al vond ik het een intrigerend woord: bedevaart. Het is een beetje uit mijn leven verdwenen, maar kwam weer terug toen ik in Trouw een gesprek las met Olivier Dols, directeur van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Daar stopt hij nu mee. Honderd keer is hij in Lourdes geweest, met pelgrims dus, ongeveer honderdduizend. Bevlogen praat hij erover.