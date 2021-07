11-jarige richt (vrijwel echt) pistool op bezoekers winkelcentrum Oss

Nabestaan­den Peter Hovens snappen niet dat dader geen tbs krijgt: ‘Aan tikkende tijdbom wordt niks gedaan’

9 juli OSS - Met buitensporig veel geweld werd Peter Hovens in Oss in zijn eigen huis om het leven gebracht. Door een psychiatrische patiënt met een waanidee. Dat deze man geen TBS krijgt opgelegd is voor de nabestaanden onverteerbaar.