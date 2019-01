A50 dicht tussen Son en Breugel en Eerde na ongeluk met vier auto's, file richting Oss

Oss’ boeren­bruids­paar verloofd: Caat van de Viswinkel & Tinus van Driek van Toon van Tinuskes

12:27 OSS - Het duurt nog even voordat ze echt in de ‘onecht’worden verbonden, maar het boerenbruidspaar van het 55ste carnavalsseizoen in Oss is verloofd. Tijdens de ‘Neij Jaorsreceptie’ van de Osse Stads- en Jeugdprins zondag in de Groene Engel werden Caat van de Viswinkel en Tinus van Driek van Ton van Tinuskes gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar.