A50 een week lang dicht, groot onderhoud kost 4,4 miljoen euro

Uit ervaring kiest Rijkswaterstaat voor een ‘korte en heftige periode’ van overlast voor automobilisten. ,,Het alternatief is dat we een paar weekeinden op rij de snelweg moeten afsluiten”, zegt woordvoerder Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat. ,,We proberen de overlast voor de directe omgeving zo veel mogelijk te beperken.”

Drie jaar geleden werd de A50 tussen Veghel en Oss in beide richtingen in de vakantieperiode ook al afgesloten. Toen is met name het stuk tussen Oss en Veghel in de richting Eindhoven aangepakt. Nu is het gedeelte tussen Zeeland en Oss in de richting Nijmegen aan de beurt. ,,Drie jaar geleden was dat nog niet nodig”, aldus Van de Graef.