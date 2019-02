A50 tot 22.00 uur dicht na zware ongevallen bij Nistelrode en Ravenstein: veel vertraging in beide richtingen

Bij het ongeval in Ravenstein waren twee vrachtwagens betrokken. In de file die daarna ontstond gebeurde bij Nistelrode weer een ernstig ongeluk. Daarbij waren meerdere auto's en vrachtwagens betrokken.

De vertraging achter de ongevallen is enorm, verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch of Venlo. Het verkeer dat ‘gevangen’ stond tussen beide ongelukken is inmiddels wel weggeleid. Maar de weg is bij het achterste ongeluk nog wel afgesloten. Bij het ‘voorste’ ongeluk, bij Ravenstein, is de weg wel weer vrij.