Aanhouding op de A50 bij Nistelrode na negeren stopteken en achtervolging

NISTELRODE - Op de A50 vlakbij Nistelrode is donderdagmiddag iemand aangehouden. Vanwege de politieactie rondom deze arrestatie is de linkerrijstrook in beide richtingen dicht. Het is aansluiten in de file vanaf knooppunt Paalgraven bij Oss en vanaf Uden-zuid.