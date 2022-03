ABN AMRO sluit na zomer kantoor aan Raadhuislaan Oss

Klaarheid gewenst rond afspraken tussen De Pas en gebruikers

HEESCH - Er moet snel duidelijkheid komen over de (financiële) afspraken en overeenkomsten die clubs en verenigingen hebben als gebruikers van dorpshuis De Pas in Heesch. Ook moet snel in beeld gebracht worden wat de (financiële) gevolgen voor de clubs en verenigingen zijn nu er een nieuw bestuur is en er nieuwe overeenkomsten gelden.

4 maart