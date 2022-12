Acht maanden cel voor hardleerse brokkenpiloot uit Heesch

De officier van justitie sprak van een ‘kamikazeactie’ en ‘Russische roulette op de snelweg’ toen hij het gedrag van Stan B. tijdens de rechtszaak beschreef. B. was ernstig onder invloed van alcohol hij vorig jaar zomer met 233 kilometer per uur over de A50 richting Oss reed.



Een Udenaar die met 95 kilometer per uur een vrachtwagen wilde passeren, werd van achter geramd en belandde met zijn auto op zijn kop in de berm. Hij raakte zwaargewond, waar B. en zijn bijrijder het er wonderwel zonder veel kleerscheuren vanaf brachten.

Dodelijk ongeluk in Oss

Het gedrag van B. was des te kwalijker, omdat hij een half jaar eerder ook al betrokken was bij een ernstig ongeluk. In Oss reed hij in januari 2021 een fietsster aan op de Nieuwe Hescheweg.



De 57-jarige vrouw overleefde het ongeluk niet. Ook hier speelde hardrijden een belangrijke rol, zo oordeelt de rechtbank. De vrouw fietste weliswaar door rood, als B. niet tussen de 74 en 87 kilometer per uur had gereden waar 50 is toegestaan, dan was zij niet aangereden.

Excuusbrief

In het voordeel van de verdachte woog de rechtbank mee dat B. na het ongeluk contact had gezocht met de nabestaanden van de Osse vrouw. Ook schreef hij een excuusbrief aan de Udenaar die hij had aangereden op de A50. In plaats van 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, zoals het Openbaar Minsiterie eiste, wordt hem 14 maanden opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's van dit moment: