Afgekickte overlastgever Oss (44) hoeft niet terug naar de gevangenis voor diefstallen uit 2020 en 2021

DEN BOSCH/OSS - R.L. (44) uit Heerlen, die zich in zijn voormalig woonplaats Oss schuldig maakte aan een inbraak in een appartementencomplex en winkel- en fietsendiefstallen, hoeft niet terug naar de gevangenis.

Het gerechtshof in Den Bosch legde de man voor feiten uit 2020 en 2021 deze week een serie celstraffen op van in totaal ruim 8 maanden, waarvan ongeveer 2,5 maand voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf zat de man al uit in voorarrest.

Het Hof vond het niet opportuun om de verdachte terug naar de cel te sturen, vanwege een recente positieve ontwikkeling in zijn leven. L. kampte lange tijd met een drugsverslaving, maar was een jaar geleden gestopt met het gebruik van verdovende middelen. Volgens een rapport van de reclassering pleegde de verdachte daarvoor diefstallen, zodat hij geld had om cocaïne te kopen. Dat motief viel weg, nu hij was afgekickt.

Werk gevonden

Onlangs had de man, direct na het uitzitten van een andere oude straf, legaal werk gevonden. Hij beschikte nu ook over een eigen woonruimte in Heerlen. L. stond bovendien open voor hulp en toezicht van de reclassering. Het Openbaar Ministerie gaf tijdens de behandeling van het hoger beroep al aan dat ze opsluiting van de voormalig overlastgevende man, niet meer nodig vond.