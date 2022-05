Aftellen tot het weekeinde: Rome én deze regio vieren de heiligverklaring van Titus Brandsma

Het meest markante moment is de onthulling van het straatnaambord ‘Titus Brandsmastraat’ zondag in Megen. Het straatje dat de naam van de karmeliet en oud-hoofdredacteur van De Stad Oss, in 1942 omgebracht door de nazi’s, zal dragen, ligt tegen het historische centrum van Megen aan. ,,Maar nu ligt het bordje nog in mijn tuin”, zegt voorzitter Kees van de Wiel van de heemkundekring. ,,We zijn heel trots dat dit nu ook gebeurt, nadat eerder twee plaquettes werden geplaatst. Eén bij mijn woning, zijn oude kosthuis, en de ander bij Acropolis, waar hij als student op het gymnasium zat.”

De eerste 'Titus Brandsmastadswandeling'

De eerste ‘Titus Brandsmastadswandeling’

Voordat de gardiaan van het franciscanenklooster Loek Bosch overgaat tot de cérémonie protocollaire, wordt er eerst nog een heilige mis in de Paterskerk gevierd en vindt er een korte rondleiding door gemeenschapshuis Acropolis plaats.

Niet alleen de heemkundekring laat de heiligverklaring van Brandsma in het stadje tot leven komen, dat doet ook het Toeristisch Informatiecentrum Megen. Zij houden de eerste ‘Titus Brandsmastadswandeling’, die zondagmiddag om 14.00 uur start. ,,Er is nog geen stormloop, dat komt denk ik nog wel op het laatst, de komende dagen dus”, aldus Thea Muller, coördinator van de stadsgidsen. ,,Maar ik weet zeker dat het leeft hier. Na Titus moet het Heilig Bruurke ook nog heilig verklaard worden. Dat zou denk ik nog meer leven.”

Een volmondig ‘ja’

Maandag werd bekend dat de vliegreizen naar Rome helemaal vol zitten. Daar zit ook een delegatie bij van de Titus Brandsmaparochie. Een volmondig ‘ja’ is het antwoord van Giny Vorstenbosch, een betrokken parochiaan, als haar de vraag gesteld wordt of mensen ermee bezig zijn. ,,En natuurlijk hebben wij wat georganiseerd. We houden zaterdagavond een dienst in plaats van zondag, zodat we dan in de Jozefkerk met alle parochianen naar de tv-uitzending kunnen kijken. Daarna is er een feestelijke borrel en zijn er wat hapjes. Een week later gaan we naar de nationale dankviering in de Sint-Jan in Den Bosch.”

'Kennis is maar de helft'

Het Titus Brandsma Lyceum, de middelbare school in Oss, staat er juist volgende week pas bij stil. ,,We hebben een lesbrief samengesteld, over de heiligverklaring en de betekenis van hem voor onze school”, legt rector Tom Brocks uit. ,,En we hebben een boekje gemaakt, dat de leerling erna krijgen.”

‘Kennis is maar de helft’

Het is een bewuste keuze dat het TBL in de slipstream van het historische moment gaat zitten. ,,Want dan komt het veel in het nieuws, meer dan nu. Ik denk dat een heiligverklaring ver van leerlingen af staat, want voor mij persoonlijk is die al nauwelijks te geloven. Maar ze weten wat voor iemand Titus Brandsma was. Zijn verhaal als hoeder van het vrije woord tijdens de Tweede Wereldoorlog spreekt wél aan. Daar besteedden we al aandacht aan. Hij heeft met zijn ideeën en gedachtengoed immers het dna van deze school bepaald. Een voorbeeldje: in ons schoolplan staat een citaat van hem uit de jaren dertig, ‘kennis is maar de helft’. En dat klopt helemaal, want de vorming van een kind is net zo belangrijk.”