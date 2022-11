Agenten houden tweetal op motorscooter aan na gevaarlijke achtervolging in Vorstenbosch

Met z'n allen Oranje kijken in Schaijk? Na klacht bij de gemeente gaat dat feestje niet door

SCHAIJK - In Schaijk is een streep gezet door De Oranje Feestdagen, oftewel met z'n allen voetbal kijken in het dorpshuis. Het door drie cafés opgezette evenement is door de gemeente verboden na een tip van een andere horecazaak.

11 november