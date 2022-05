AktiePop-festival na twee jaar weer terug: ‘Kinderen hebben de logeerweekendjes gemist’

Niet alleen AktiePop was de afgelopen jaren het kind van de rekening maar ook de tien logeerweekenden voor kinderen met een beperking konden door corona niet doorgaan. ,,Van ouders hoorden we dat er een enorme behoefte was om elkaar weer te zien, de kinderen misten de weekendjes omdat wij als stichting altijd iets leuks bedenken”, aldus staflid Robin Langenhuijsen die nauw betrokken is bij de organisatie van de weekenden.

Bijspringen om begroting rond te krijgen

Toch werden er in coronatijd wel een aantal leuke activiteiten ontplooid: ,,Online hebben we toen bingo gespeeld, een quiz gespeeld en een escape room ingezet. Bijbehorende prijsjes hebben we thuis afgeleverd. Ook hebben we Sint en Piet aan de deur van onze kinderen een kerstboompje in een pot laten afgeven, met daarin elke dag een cadeautje tot aan Kerstmis. Dat werd erg gewaardeerd.”

Doordat AktiePop twee keer niet mocht worden georganiseerd, kwamen er ook minder gelden binnen om de logeerweekenden te bekostigen. ,,Natuurlijk kostten die ons minder omdat het meeste online gebeurde. Maar de Rabobank en de Kernraad Lith sprongen bij om de begrotingen toch rond te krijgen”, vertelt Rona den Hommel, voorzitter van de stichting.

Bierfietswedstrijd als nieuwigheidje

Maar komende zaterdag 28 en zondag 29 mei gaat het dan toch echt weer los op het Prelaat van den Bergplein in hartje Lithoijen, met op zaterdagavond coverband O’Nine, DJ Danny M en Lampegastuh. Voor deze avond zijn nog kaartjes beschikbaar, kosten 12,50 euro in de voorverkoop, aan de kassa 15 euro. Zondag is de toegang gratis. Zondagmiddag maken de Oijense band Paradox, DJ Menno, Rattleshake Snake en Vanavond Niet Schat ! hun opwachting. Kinderen kunnen meedoen met de AktieKids-run, de muziekbingo en zich uitleven in de jungle van AktiePop.

Een nieuwigheidje op zondag is de bierwedstrijd. ,,Twee fietsen op een podium, twee leden van een team die tegen elkaar fietsen en hoe harder je fietst, hoe sneller de beker met bier jouw kant op kantelt, die je dan moet leegdrinken, waarna de volgende aan de beurt is. Als je team de finale wint, krijg je entreekaartjes voor de zaterdagavond van de volgende editie. Inschrijven kan nog steeds.”

Ivo mag afscheid nemen als dj

Nog een bijzonder moment op zondag is het optreden van DJ Ivo. ,,Omdat Ivo 21 jaar is geworden, kan hij niet meer deelnemen aan een logeerweekend. Bij wijze van afscheid mag hij als DJ Ivo muziek draaien voor een groot publiek.”