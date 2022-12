Amateurdirigenten luid aangemoedigd in De Snoeck in Lith

,,Pffff, verschrikkelijk”, verzucht Anke van Gaalen nadat ze, luidkeels aangemoedigd door een volle zaal van MFA De Snoeck het spits heeft afgebeten als één van de dirigenten van de avond. ,,De laatste keer dat ik zo zenuwachtig was moet met m’n rijexamen geweest zijn en dat is een hele tijd geleden”.

Mede-dirigent John Schuijers, met zijn gele jasje en witte broek uitgedost als Freddy Mercury van Queen, is ook behoorlijk van slag. ,,Man, man, wat ben ik zenuwachtig. Ik doe wat dat betreft liever tien sketches met de Lithse Revue, als één keer hier dirigeren”.

Samen met Harold Reuser en JanWillem van Kilsdonk zijn ze door de organisatie gevraagd om deze avond de fanfare te leiden. Uitgangspunt was dat ze alle vier geen enkele ervaring mochten hebben met het maken van muziek. En wat ze ook verbindt is dat ze toevallig allemaal een keer prins of prinses carnaval zijn geweest in Lith of het nabijgelegen Lithoijen.

Volledig scherm MFA De Snoeck in Lith © 0

Scheidend dirigent

Voor deze gelegenheid heeft de na 25 dienstjaren scheidend dirigent Herman van Veen plaatsgenomen in de jury. Door zijn goede vriend Hans Ploegmakers uit Lithoijen is hij destijds van uit zijn woonplaats Brakel als dirigent aangesteld in het dorp aan de rivier. Dat de samenwerking tussen van Veen en de Lithse Fanfare succesvol is geweest blijkt uit de diverse promoties naar hogere divisies en het tot drie keer winnen van de prestigieuze Maaslandcup/ Brabant Wonencup.

Over het voortbestaan van de plaatselijke fanfares is hij positief, maar wel met een slag om de arm. Van Veen: ,,Om een volledige fanfare te bezetten heb je minimaal 32 muzikanten nodig. De meeste verenigingen kunnen die niet meer op de been brengen, dus samenvoeging van naburige verenigingen is is een noodzaak om voortbestaan te waarborgen”.

Na het tellen van de publieks- en jurypunten bleken Harold Reuser en JanWillem van Kilsdonk ex aequo op de eerste plaats te zijn geëindigd.