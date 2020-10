Amber Alert voor 15-jarige Celine, is mogelijk in levensgevaar: ‘Kom alsjeblieft naar huis’

BERGHEM - De politie is op zoek naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. Uit politieonderzoek blijkt dat zij door een onbekende man met een auto is opgepikt in de buurt van haar huis. Woensdagavond is ook een AMBER Alert verstuurd. Haar ouders zijn ten einde raad: ,,We weten gewoon niet wat er aan de hand is. Je haalt je van alles in je hoofd.‘’

Vrijdagavond vertrok de 15-jarige Celine van Es vanuit haar woning in Berghem. Zij is diezelfde avond voor het laatst gezien in de Schoolstraat, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. ,,Wij weten dat er berichten rond gaan dat Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen”, liet een woordvoerder van de politie gisteren weten. De politie houdt naar eigen zeggen rekening met alle mogelijke scenario's.

‘Dit is niets voor Celine’

Het versturen van een AMBER Alert is voor de ouders van Celine een bevestiging dat het hier om een levensbedreigende kwestie gaat. ,,We wisten al meteen dat het niet goed zat”, zegt haar stiefvader tegen deze site. ,,Celine is wel eens eerder een paar uurtjes weggeweest, maar dit... Dit is echt helemaal niets voor haar. Ze is een verstandige tiener die altijd laat weten waar ze naartoe gaat, of als wat er aan de hand is. Maar nu krijgen we nul contact met haar. Gewoon niets.”

Volgens haar familie was Celine niet boos of zichtbaar geëmotioneerd toen ze vrijdagmiddag van huis vertrok. Tegen haar moeder zei ze nog ‘tot zo’. ,,Ze wilde alleen maar even een stukje gaan rennen, richting de friettent. Dat doet ze wel eens vaker. Als ze dan vervolgens niet terugkomt... tja, dan word je als ouder natuurlijk ontzettend ongerust.”

Verdriet

Het verdriet binnen de familie is onmetelijk groot, zegt de stiefvader geëmotioneerd. ,,We weten gewoon niet wat er aan de hand is. Je haalt je van alles in je hoofd. We zijn gelijk rond gaan rijden nadat ze was verdwenen. Ik ben al in diverse plaatsen in het land geweest. Overal gezocht en gekeken, maar niets gevonden.” De stiefvader voelt zich gesteund door vrienden en inwoners van Berghem. ,,Maar eigenlijk krijgen we vanuit het hele land steunbetuigingen. Dat doet ons goed. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ene bevrijdende telefoontje. Daar wachten we vanavond op.” De stiefvader richt zich persoonlijk tot zijn dochter. ,,Celine, als je dit leest, kom alsjeblieft naar huis.”

Vermoed wordt dat Celine na een chatgesprek op internet is vertrokken. Sinds vrijdag 23 oktober om 17.30 uur is het niet gelukt om in contact met haar te komen. Ze heeft geen telefoon, geld of bankpassen meegenomen. Volgens haar moeder is Celine erg beïnvloedbaar. Volgens de politie is ze mogelijk in onder meer Eindhoven, Veghel en voor het laatst op het centraal station van Den Haag gezien.

Vier tips

Opsporing Verzocht besteedde in de uitzending aandacht aan de vermiste Celine. Volgens de politie leverde dat vier tips op. Eerder werd al een Vermist Kind Alert verstuurd, woensdagavond dus een AMBER Alert. Dat wil zeggen dat de politie denkt dat Celine mogelijk in levensgevaar is.

Als de politie vermoedt dat een kind echt in gevaar is, kan er een AMBER Alert of Vermist Kind Alert ingezet worden. Deze alarmmeldingen worden volgens een woordvoerder van AMBER Alert Nederland altijd op verzoek van de politie uitgestuurd. Pas als ze denken dat een kind echt in levensgevaar is, kiezen ze voor een AMBER Alert. Zo’n alert wordt maar 1 à 2 keer per jaar uitgegeven.

Verschil AMBER alert en Vermist Kind Alert AMBER Alert Nederland verspreidt alleen op verzoek van de politie alerts. Dat kan een AMBER Alert zijn of een Vermist Kind Alert. Een AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Het hele systeem wordt dan ingezet en bereikt daarbij snel ruim 12 miljoen mensen. Bij een Vermist Kind Alert is er geen sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk. Hiervoor worden delen van het AMBER Alert-systeem ingezet, zoals social media en grote partnerapps als 9292.

Signalement

Celine is 1.65 meter, blond, blank, heeft grijs/groene ogen en droeg een zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen zij voor het laatst gezien werd een camouflage legging aan. Ze droeg zwarte sportschoenen.

Volledig scherm De man die de 15-jarige Celine meenam in een auto. © Politie OB