André van Wanrooij overleden, medeoprichter van Geffens bouwbedrijf

Quote 500

Van huis uit was André van Wanrooij, jongste uit een gezin met zestien kinderen, metselaar. Samen met zijn broer Wim, die inmiddels al overleden is, begon hij in 1969 voor zichzelf. In de decennia die volgenden, bouwden de twee Geffense broers hun bouwbedrijfje uit tot een grote speler op de markt; met 275 man personeel en grote woningbouwprojecten in Brabant, Gelderland en Utrecht. De familie boerde goed en veroverde een plek in de Quote 500. Vorig jaar maakte het bedrijf, inmiddels gerund door de tweede generatie Van Wanrooij, bekend het hoofdkantoor te verplaatsen van Geffen naar Den Bosch.