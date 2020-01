Annie Reuvers overlijdt daags nadat haar woonwagen is fijngeknepen en afgevoerd

Familie en vrienden sprongen voor Annie Reuvers in de bres toen de burgemeester van Oss besloot dat haar woonwagen voor drie maanden op slot moest. Dit nadat de politie in 2018 in het washok bij haar woonwagen negen gram cocaïne aantrof in de broekzak van haar zoon. In hoeverre zijn moeder de verwikkelingen rond haar persoon en haar woonwagen het afgelopen jaar bewust heeft meegemaakt blijft gissen. Haar kortetermijngeheugen was aangetast en ze leed aan een ernstige longziekte, die haar aan een zuurstofapparaat gekluisterd hield.