Anthony (30) trotseert vlammenzee en redt leven van automobilist in Volkel: '10 seconden later en het was gedaan’

Video Van spooktocht tot horrordool­hof: Oss viert komend weekend massaal Halloween

14:28 OSS - In het laatste weekend voor Halloween struikel je in Oss zowat over de monsters, spoken en andere griezels. Om te beginnen op De Wal, waar donderdagavond al een horrordoolhof opent. Later is het ook bij de Geffense Plas, in de Schadewijk en bij Hoessenbosch griezelen geblazen.