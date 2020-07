Apache maakt voorzorgslanding in weiland in Lith

LITH - Een apache helikopter van de Nederlandse luchtmacht heeft maandagmiddag rond 14.00 uur een voorzorgslanding gemaakt in een weiland ter hoogte van de Meester van Coothstraat in Lith. De bemanning van het toestel bleef ongedeerd.

De brandweer werd uit voorzorg in grote getale opgeroepen. De landing zou goed zijn verlopen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. De piloot rook een brandlucht en zette daarom het toestel aan de grond. Waarschijnlijk is de oorzaak kortsluiting in een generator. Dat wordt nog onderzocht.

Er komen veel mensen af op het spektakel in het weiland in Lith. De politie is aanwezig om mensen op afstand te houden. De weg is aan beide kanten afgezet.

Defensie zal de helikopter op komen halen. In eerst instantie sprak de veiligheidsregio over een noodlanding, maar het bleek later te gaan om een voorzorgslanding. Er is een groot verschil tussen een noodlanding en een voorzorgslanding. Bij een noodlanding is er direct gevaar voor een toestel, terwijl er bij een voorzorgslanding een gevaarlijke situatie kán ontstaan.

Amerikaanse helikopters

Volgens een buurvrouw is het de laatste weken heel druk met laagvliegende helikopters. ,,Ze komen vlak over onze stal gevlogen. De ramen trillen in de sponningen.”

Waarschijnlijk komt dat omdat er 77 helikopters tot en met 24 juli vanaf vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam vliegen. Het is een Amerikaanse helikopterbrigade die via de Rotterdamse haven op weg naar Georgia in de Verenigde Staten is. Het Nederlandse leger helpt de Amerikanen bij de verplaatsing van het materiaal. Het is nog niet duidelijk of de Apache die nu een noodlanding maakte deel uitmaakte van deze groep.

