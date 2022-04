Asielzoekers Ter Apel zijn misschien maar enkele dagen in Oss en Nuland: ‘Oss hoeft het probleem niet op te lossen’

Bedrijfs­pand in Oss binnenge­val­len in onderzoek naar internatio­na­le, criminele organisa­tie

OSS - Een bedrijfspand in Oss is doorzocht tijdens een grote internationale politieactie om een criminele organisatie op te rollen. In relatief korte tijd is ruim 1.200 kilo aan verdovende middelen ontdekt, met een straatwaarde van 35 miljoen euro. Ook zijn er 21 verdachten opgepakt, onder wie een Brabander.

