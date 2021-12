Auto rijdt in op agenten in Heesch, twee inzittenden na achtervolging aangehouden

Jongerenbe­ge­lei­der in hoger beroep toch veroor­deeld voor verkrach­ting Oss: 30 maanden cel voor ‘grof misbruik maken van positie’

DEN BOSCH/OSS - Een 30-jarige Hagenaar maakte op grove wijze misbruik van zijn positie als groepsbegeleider bij een instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in Oss. De man handelde kennelijk puur uit oogpunt van zijn eigen seksuele behoeftebevrediging, stelde het gerechtshof in Den Bosch. De Raadsheren veroordeelden de man tot 30 maanden cel, voor het verkrachten van een aan zijn zorg toevertrouwde cliënte, tijdens een slaapdienst in de nacht van 31 maart op 1 april 2017.

9 december